Спящая на трансляциях модель OnlyFans рассказала о заработке миллионов рублей

Блогерша Amouranth: Twich-трансляции, на которых я сплю, приносят по $10-15 тысяч

Популярная стримерша и модель OnlyFans Кейтлин Сирагуза, известная под ником Amouranth, рассказала, что трансляции на платформе Twich, во время которых она спит, приносят ей по 10-15 тысяч долларов (примерно до 1,3 миллиона рублей по текущему курсу). Подробностями блогерша поделилась в подкасте The Iced Coffee Hour, доступном на YouTube.

Стримерша призналась, что размер суммы зависит от площадки размещения стрима. «Только на Twich можно заработать пару тысяч долларов. А если поделиться ссылкой на трансляцию в аккаунте в OnlyFans, то получится уже 10-15 тысяч», — сказала Сирагуза.

Также блогерша объяснила, почему, по ее мнению, подобные трансляции пользуются популярностью у пользователей. «Кто-то, наверное, считает это сексуальным. А некоторые пишут что-то вроде: "О, она забыла выключить стрим и легла спать!"» — рассказала она. Модель отметила, что такие эфиры могут длиться около 19 часов.

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