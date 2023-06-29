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07:08, 29 июня 2023Мир

Оценены шансы Трампа в суде против обвинившей его в изнасиловании журналистки

Адвокат Власова: Трамп может выиграть дело против обвинившей его в изнасиловании женщины

Фото: Reba Saldanha / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп может выиграть дело против обвинившей его в изнасиловании журналистки и писательницы Джин Кэрролл, полагает председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова. Шансы политика в суде она оценила в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Трамп выступил с ответным иском к журналистке, обвинив оппонентку в клевете и репутационном ущербе. Накануне суд присяжных пришел к выводу, что политик домогался Кэррол, но не совершил изнасилования, хотя она утверждала обратное.

По мнению адвоката, у Трампа большие шансы выиграть дело, так как доказать вину в изнасиловании суду не удалось, а обвинение в попытке домогательства в глазах огромной аудитории выглядит довольно иронично.

«Надо учесть и тот факт, что у Трампа много единомышленников, положительная репутация и его бизнес вносит большой вклад в экономику США через налоги и другие механизмы. Это может сыграть огромным пьедесталом при рассмотрении дела. При наличии хорошего адвоката у него есть все шансы отстоять свою репутацию. Правовые механизмы для этого, как и подобная практика, в правовом поле США имеются», — поделилась Власова.

Ранее стало известно, что суд в США признал бывшего американского лидера виновным по делу о попытке изнасилования журналистки и писательницы Джин Кэрролл.

Присяжные пришли к выводу, что политик домогался ее весной 1996 года, однако не совершил изнасилования, в котором его обвиняли первоначально. Трампу присудили выплату компенсации в размере двух миллионов долларов, а также трех миллионов долларов за клевету в отношении истицы и за ущерб ее репутации.

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    Екатерина Смирная
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