Трампа признали виновным по делу о попытке изнасилования писательницы

CNN: суд США признал Трампа виновным по делу о попытке изнасилования писательницы Кэррол

Суд присяжных в Нью-Йорке признал экс-президента США Дональда Трампа виновным по делу о попытке изнасилования журналистки и писательницы Джин Кэрролл Об этом сообщает телеканал CNN.

Присяжные решили, что политик домогался Кэрролл весной 1996 года, однако не совершал изнасилования, в котором его обвинили.

Суд предписал Трампу выплатить компенсацию в размере двух миллионов долларов для возмещения ущерба за домогательства в рамках урегулирования гражданского иска. Кроме того, политику придется перевести еще 3 миллиона долларов за клевету в отношении Кэррол и ущерб ее репутации.