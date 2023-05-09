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22:29, 9 мая 2023Мир

Трампа признали виновным по делу о попытке изнасилования писательницы

CNN: суд США признал Трампа виновным по делу о попытке изнасилования писательницы Кэррол
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Суд присяжных в Нью-Йорке признал экс-президента США Дональда Трампа виновным по делу о попытке изнасилования журналистки и писательницы Джин Кэрролл Об этом сообщает телеканал CNN.

Присяжные решили, что политик домогался Кэрролл весной 1996 года, однако не совершал изнасилования, в котором его обвинили.

Суд предписал Трампу выплатить компенсацию в размере двух миллионов долларов для возмещения ущерба за домогательства в рамках урегулирования гражданского иска. Кроме того, политику придется перевести еще 3 миллиона долларов за клевету в отношении Кэррол и ущерб ее репутации.

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Марина Совина
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