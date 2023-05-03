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08:38, 3 мая 2023Мир

Еще одна женщина обвинила Трампа в изнасиловании

WSJ: в суде еще одна женщина обвинила экс-президента США Трампа в изнасиловании

Фото: Russell Cheyne / Reuters

В ходе судебного процесса еще одна женщина обвинила бывшего президента США Дональда Трампа в изнасиловании. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

81-летняя предпринимательница Джессика Лидс рассказала федеральному жюри, что случай домогательств со стороны Трампа к ней произошел в 1978 или 1979 году. По ее словам, это случилось в самолете: бизнесмен притянул ее к себе и попытался поцеловать, а затем схватил за грудь.

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Виктория Кондратьева
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