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11:00, 29 июня 2023Среда обитания

Суд запретил отбирать жилье у должников по ипотеке

Верховный суд запретил изымать ипотечное жилье у должников, просрочивших платеж

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Верховный суд запретил изымать ипотечное жилье у должников, которые просрочили платеж. О том, что в таком случае ипотечные квартиры отбирать не будут, говорится в опубликованном на сайте органа постановлении.

Новое правило действует, если просрочка незначительная. Чтобы считаться таковой, она должна составлять не более пяти процентов от стоимости заложенного имущества, а ее период не должен превышать трех месяцев.

При этом допускается изменение критериев незначительности сторонами сделки. К примеру, при заключении договора можно указать, что нарушение попадает в эту категорию, если сумма неисполненного обязательства составляет менее 10 процентов от стоимости залога.

Ранее юрист Антон Палюлин предупредил россиян о риске лишиться ковров, компьютеров и других ценных вещей из-за долгов. По словам эксперта, взыскание касается не только пригодного для проживания помещения и земельного участок под ним. Исключение составляет только жилье, обремененное ипотекой, — его банк заберет при просрочке оплаты.

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    Александра Качан
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