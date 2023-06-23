Россиян предупредили о риске лишиться ковров из-за долгов

Юрист Палюлин: за долги у россиян могут забрать ковры, компьютеры и драгоценности

За долги у россиян не смогут забрать единственное жилье, если оно не находится в ипотеке. При этом собственники рискуют лишиться ковров и компьютеров. Об этом в беседе с URA.RU предупредил управляющий партнер юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин.

«Взыскание не обращается на единственно пригодное для проживания помещение и земельный участок под ним. Исключение составляет единственное жилье, обремененное ипотекой: банк заберет квартиру или дом при просрочке оплаты», — уточнил эксперт.

За долги также не смогут забрать продукты, одежду, предметы быта, за исключением драгоценностей, ковров и дизайнерских аксессуаров. «Неприкосновенными» назвали инструменты для работы должника стоимостью до 10 тысяч рублей. В список также входят домашние животные, призы и награды.

Ранее стало известно, что граждане, которые проживает в квартире, находящейся в социальном найме, могут быть выселены, если в течение полугода не оплачивают жилищно-коммунальные услуги без уважительной причины.