В Республике Дагестан три человека погибли в ДТП со свадебным кортежем

В Республике Дагестан три молодых россиянина погибли в результате ДТП. Об этом в воскресенье, 2 июня, со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД сообщает РИА Новости.

По данным полиции, двигавшийся в составе свадебного кортежа автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого находился 21-летний молодой человек, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовой «Газелью». Два пассажира и водитель погибли на месте. Еще один пассажир был доставлен в больницу. Врачи борются за его жизнь.

2 июня сообщалось, что на Алтае пьяный водитель внедорожника переехал двух пешеходов, уснув за рулем.