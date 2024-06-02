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19:46, 2 июня 2024Россия

Три человека погибли в ДТП со свадебным кортежем

В Республике Дагестан три человека погибли в ДТП со свадебным кортежем

Кадр: Telegram-канал «КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА Дагестана»

В Республике Дагестан три молодых россиянина погибли в результате ДТП. Об этом в воскресенье, 2 июня, со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД сообщает РИА Новости.

По данным полиции, двигавшийся в составе свадебного кортежа автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого находился 21-летний молодой человек, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовой «Газелью». Два пассажира и водитель погибли на месте. Еще один пассажир был доставлен в больницу. Врачи борются за его жизнь.

2 июня сообщалось, что на Алтае пьяный водитель внедорожника переехал двух пешеходов, уснув за рулем.

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      Владимир Седов
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