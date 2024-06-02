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12:29, 2 июня 2024Россия

В российском селе водитель внедорожника уснул и переехал двух пешеходов

На Алтае пьяный водитель внедорожника переехал двух пешеходов, уснув за рулем

Кадр: Telegram-канал «В КУРСЕ 22 | Барнаул»

В селе Ая, Алтайский край, водитель внедорожника переехал двух пешеходов. Об этом сообщает Telegram-канал «В курсе 22».

По данным источника, мужчина выпил и уснул за рулем. В результате он наехал на двух местных жителей. Один из них впал в кому, а у другого зафиксировали перелом.

Момент аварии попал на видео. На кадрах видно, как автомобиль сначала выезжает на встречную полосу, а потом наезжает на двух идущих по обочине людей. Один успевает отскочить в сторону, а другой оказывается под машиной.

Ранее в Красноярском крае школьники попали в ДТП на угнанном авто.

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      Варвара Митина
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