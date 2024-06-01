РЕН ТВ: в Красноярском крае двое школьников погибли в ДТП на угнанной машине

В Красноярском крае школьники попали в ДТП на угнанном авто и погибли. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Авария произошла в районе села Байкит. Автомобиль съехал в кювет, в результате чего два мальчика 13 и 14 лет погибли на месте.

Еще двое пассажиров были госпитализированы в тяжелом состоянии, один мальчик отправлен на амбулаторное лечение.

Ранее в городе Чапаевске Самарской области троих подростков ударило током от проводов линии электропередач. Один из детей в прыжке дотронулся до провода удочкой, после чего мощный разряд поразил всех троих школьников.