Мощный разряд тока ударил трех российских подростков и попал на видео

В Чапаевске трех подростков ударило током от ЛЭП, двое в тяжелом состоянии

В городе Чапаевск Самарской области троих подростков ударило разрядом тока от проводов линии электропередач (ЛЭП). Момент происшествия попал на видео, его публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как один из подростков удочкой в прыжке дотронулся проводов ЛЭП. Провод заискрился, а за этим последовал мощнейший разряд тока и вспышка, которая поразила трех школьников.

По информации канала, все трое пострадали. Двое подростков после случившегося находятся в тяжелом состоянии, один из них — в коме.

Ранее в Улан-Удэ мужчина выжил после удара током в 27 тысяч вольт, который получил на железнодорожных путях. Россиянин забрался на подвижной состав, где дотронулся до контактной сети.