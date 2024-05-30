Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:04, 30 мая 2024Россия

Мощный разряд тока ударил трех российских подростков и попал на видео

В Чапаевске трех подростков ударило током от ЛЭП, двое в тяжелом состоянии

В городе Чапаевск Самарской области троих подростков ударило разрядом тока от проводов линии электропередач (ЛЭП). Момент происшествия попал на видео, его публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как один из подростков удочкой в прыжке дотронулся проводов ЛЭП. Провод заискрился, а за этим последовал мощнейший разряд тока и вспышка, которая поразила трех школьников.

По информации канала, все трое пострадали. Двое подростков после случившегося находятся в тяжелом состоянии, один из них — в коме.

Ранее в Улан-Удэ мужчина выжил после удара током в 27 тысяч вольт, который получил на железнодорожных путях. Россиянин забрался на подвижной состав, где дотронулся до контактной сети.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Убитая разведчиками ВС России девушка служила в ВСУ и сдалась в плен

      В Армении оценили возможный исход протестов в стране

      Путин пообещал Кадырову приехать в Чечню

      Россиянам рассказали о нюансах оплаты работы в выходные

      Франция намерена официально объявить об отправке военных инструкторов на Украину

      Путин назвал две самые важные в жизни вещи

      Дачников предостерегли от способной загубить картофель ошибки

      В США предупредили о последствиях конфискации российских активов

      Получивший серьезную травму Варламов пожаловался на стоимость лечения в Европе

      Актриса Анастасия Заворотнюк пять лет боролась за свою жизнь. Почему она не смогла победить болезнь?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше