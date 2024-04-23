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10:10, 23 апреля 2024Россия

Россиянин выжил после удара током в 27 тысяч вольт

В Улан-Удэ мужчина выжил после удара током в 27 тысяч вольт на железной дороге

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Улан-Удэ мужчина выжил после удара током в 27 тысяч вольт, который получил на железнодорожных путях. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Весь Улан-Удэ. Бурятия».

По его информации, россиянин забрался на подвижной состав, где дотронулся до контактной сети, напряжение в которой достигает 27 тысяч вольт.

Как уточнили на странице во «ВКонтакте» территориальный центр медицины катастроф, пострадавшего поместили в отделение реанимации. Других данных о мужчине там не привели.

Ранее похожий случай произошел в Ельце Липецкой области. Гулявший по депо россиянин залез на один из вагонов грузового поезда и схватился за контактный провод, получив разряд в 27 тысяч вольт.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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