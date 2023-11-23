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22:55, 23 ноября 2023Из жизни

Россиянин выжил после удара током в 27 тысяч вольт

В Ельце мужчина выжил после удара током в 27 тысяч вольт

Фото: Pixabay

В Ельце местный житель выжил после того, как получил удар тока, забравшись на крышу вагона грузового поезда, сообщают «Вести Липецк».

Гулявший по депо россиянин залез на один из вагонов грузового поезда и схватился за контактный провод, получив разряд в 27 тысяч вольт. Пострадавший остался жив к моменту приезда скорой помощи, однако получил множественные травмы и ожоги, с которыми его увезли в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что в Кузбассе годовалый ребенок из Новокузнецка не смог пережить удар током. Мальчика ударило током после того, как он лизнул в спальне родителей провод зарядки, к которой в этот момент был подключен телефон.

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      Марина Совина
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