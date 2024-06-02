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19:37, 2 июня 2024Россия

Директор школы уволилась после скандала с раздеванием выпускниц перед ЕГЭ

Директор школы в Воронеже уволилась после скандала с досмотром девочек перед ЕГЭ

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Директор вечерней школы №11 в Воронеже Лариса Хопрова уволилась после скандала с досмотром выпускниц перед Единым государственным экзаменом (ЕГЭ). Об этом сообщает «Вести Воронеж» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

По словам чиновников, Хопрова написала заявление на увольнение по собственному желанию. В мэрии уточнили, что это связано с выходом директора на пенсию.

31 мая министр образования Воронежской области Наталья Салогубова сообщила, что участвовавших в досмотре школьниц на ЕГЭ отстранили от работы на итоговой аттестации. По ее словам, работать на ЕГЭ не будут один член государственной экзаменационной комиссии и два организатора вне аудитории.

О том, что воронежских школьниц вынудили раздеваться перед ЕГЭ по русскому языку, стало известно 28 мая. Мать одной из выпускниц рассказала, что девочек заставили снимать нижнее белье, пирсинг и металлические детали с одежды, чтобы пройти через рамки металлоискателя. Помимо этого, дети с брекетами были вынуждены ждать около часа, чтобы попасть на экзамен, а одну из девочек трогали за грудь.

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      Варвара Кошечкина
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