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15:16, 31 мая 2024Россия

Участвовавших в досмотре школьниц в Воронеже отстранили от работы на ЕГЭ

Участвовавших в досмотре школьниц в Воронеже отстранили от работы на ЕГЭ

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Тех, кто участвовал в досмотре школьниц на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) в Воронеже, отстранили от работы на итоговой аттестации. Об этом заявила министр образования Воронежской области Наталья Салогубова, ее цитирует ТАСС.

«Те лица, которые участвовали в инциденте, исключены из списка лиц, которые принимают участие в Едином государственном экзамене», — сказала Салогубова. В Минобразования региона уточнили, что работать на ЕГЭ не будут один член государственной экзаменационной комиссии и два организатора вне аудитории.

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О том, что воронежских школьниц заставили раздеваться перед ЕГЭ по русскому языку, стало известно 28 мая. Мать одной из выпускниц рассказала, что девочек заставляли снимать нижнее белье, пирсинг и металлические детали с одежды, чтобы пройти через рамки металлоискателя. Помимо этого, дети с брекетами были вынуждены ждать около часа, чтобы попасть на экзамен, а одну из девочек трогали за грудь.

В Минобразования российского региона сочли этичным требование к школьницам снять белье перед ЕГЭ. В свою очередь, глава Минпросвещения Сергей Кравцов заверил, что воронежских школьниц не заставляли раздеваться перед ЕГЭ. К делу подключились прокуратура и Следственный комитет.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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