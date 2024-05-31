Участвовавших в досмотре школьниц в Воронеже отстранили от работы на ЕГЭ

Участвовавших в досмотре школьниц в Воронеже отстранили от работы на ЕГЭ

Тех, кто участвовал в досмотре школьниц на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) в Воронеже, отстранили от работы на итоговой аттестации. Об этом заявила министр образования Воронежской области Наталья Салогубова, ее цитирует ТАСС.

«Те лица, которые участвовали в инциденте, исключены из списка лиц, которые принимают участие в Едином государственном экзамене», — сказала Салогубова. В Минобразования региона уточнили, что работать на ЕГЭ не будут один член государственной экзаменационной комиссии и два организатора вне аудитории.

О том, что воронежских школьниц заставили раздеваться перед ЕГЭ по русскому языку, стало известно 28 мая. Мать одной из выпускниц рассказала, что девочек заставляли снимать нижнее белье, пирсинг и металлические детали с одежды, чтобы пройти через рамки металлоискателя. Помимо этого, дети с брекетами были вынуждены ждать около часа, чтобы попасть на экзамен, а одну из девочек трогали за грудь.

В Минобразования российского региона сочли этичным требование к школьницам снять белье перед ЕГЭ. В свою очередь, глава Минпросвещения Сергей Кравцов заверил, что воронежских школьниц не заставляли раздеваться перед ЕГЭ. К делу подключились прокуратура и Следственный комитет.