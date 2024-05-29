Прокуратура заинтересовалась публикациями о досмотре школьниц перед ЕГЭ

Прокуратура рассмотрит публикации СМИ о досмотре школьниц перед ЕГЭ в Воронеже

Прокуратура Воронежской области рассмотрит публикации средств массовой информации (СМИ) о возможных нарушениях в средней школе №62 Воронежа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Там отметили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее воронежские следователи начали проверку по факту досмотра школьниц перед ЕГЭ. Представитель регионального управления Следственного комитета России заявил, что сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

В Воронеже школьниц заставили снимать бюстгальтеры и трусы перед входом в школу, в которой проводился ЕГЭ. Это делали якобы из-за того, что на металлические детали в белье реагировал металлоискатель.