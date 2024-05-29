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14:57, 29 мая 2024Силовые структуры

По факту досмотра школьниц до трусов перед ЕГЭ в Воронеже начали проверку

В Воронеже следователи начали проверку по факту досмотра школьниц перед ЕГЭ

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Воронеже следователи начали проверку по факту досмотра школьниц перед ЕГЭ в одной из школ города. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель регионального управления Следственного комитета России заявил агентству, что сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. При этом собеседник в правительстве Воронежской области отметил, что никаких жалоб по факту инцидента не поступало.

Ранее сообщалось, что в Воронеже школьниц заставили снимать бюстгальтеры и трусы перед входом в школу, в которой проводился ЕГЭ. Это делали якобы из-за того, что на металлические детали в белье реагировал металлоискатель. Досмотр попал на видео.

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