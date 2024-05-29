По факту досмотра школьниц до трусов перед ЕГЭ в Воронеже начали проверку

В Воронеже следователи начали проверку по факту досмотра школьниц перед ЕГЭ

В Воронеже следователи начали проверку по факту досмотра школьниц перед ЕГЭ в одной из школ города. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель регионального управления Следственного комитета России заявил агентству, что сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. При этом собеседник в правительстве Воронежской области отметил, что никаких жалоб по факту инцидента не поступало.

Ранее сообщалось, что в Воронеже школьниц заставили снимать бюстгальтеры и трусы перед входом в школу, в которой проводился ЕГЭ. Это делали якобы из-за того, что на металлические детали в белье реагировал металлоискатель. Досмотр попал на видео.