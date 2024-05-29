Появилось видео досмотра российских школьниц до трусов перед ЕГЭ
Появилось видео досмотра воронежских школьниц до трусов перед ЕГЭ
Появилось видео досмотра школьниц из Воронежа до трусов перед Единым государственным экзаменом (ЕГЭ). Соответствующие кадры опубликовало издание Baza в Telegram-канале.
На представленном ролике видно, как одна из россиянок несколько раз пытается пройти через металлоискатель, однако ее отправляют обратно. Спустя несколько попыток выпускница удаляется в сторону выхода из здания.
До этого одна из школьниц поделилась, что ей пришлось снимать нижнее белье на улице у входа в школу.
Чиновники министерства образования Воронежской области отреагировали на скандал с ученицами, которых заставили снимать бюстгальтеры и трусы перед тем, как попасть в школу.
Представители ведомства назвали требование к школьницам снять белье перед ЕГЭ этичным.