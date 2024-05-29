Россия
Реклама. ПАО Сбербанк
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:23, 29 мая 2024Россия

Появилось видео досмотра российских школьниц до трусов перед ЕГЭ

Появилось видео досмотра воронежских школьниц до трусов перед ЕГЭ

Появилось видео досмотра школьниц из Воронежа до трусов перед Единым государственным экзаменом (ЕГЭ). Соответствующие кадры опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленном ролике видно, как одна из россиянок несколько раз пытается пройти через металлоискатель, однако ее отправляют обратно. Спустя несколько попыток выпускница удаляется в сторону выхода из здания.

До этого одна из школьниц поделилась, что ей пришлось снимать нижнее белье на улице у входа в школу.

Чиновники министерства образования Воронежской области отреагировали на скандал с ученицами, которых заставили снимать бюстгальтеры и трусы перед тем, как попасть в школу.

Представители ведомства назвали требование к школьницам снять белье перед ЕГЭ этичным.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      ЕСПЧ начал дело против Украины из-за пыток российского военного. Над ним издевались в плену и шантажировали его дочь

      Израиль нанес удар по лагерю в Рафахе боеприпасами американского производства

      В ЕС оценили влияние выборов в Европарламент на оборону

      Французский политик заявил о новой фазе конфликта на Украине

      Доктор Мясников развеял миф о популярном способе укрепления иммунитета

      Протестующие в Ереване направились к зданию МВД

      Предполагаемый взяткодатель в деле кадровика МО России отказался признать вину

      Главарь российской банды рэкетиров предстанет перед судом

      Молодым женщинам назвали способ самостоятельно выявить факторы риска рака груди

      Появилось видео досмотра российских школьниц до трусов перед ЕГЭ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше