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05:57, 29 мая 2024Россия

Требование к школьницам снять белье перед ЕГЭ сочли этичным

Власти Воронежа не нашли нарушений в требовании к ученицам снять белье перед ЕГЭ

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Чиновники министерства образования Воронежской области отреагировали на скандал со школьницами, которых заставили снимать бюстгальтеры и трусы перед тем, как попасть в школу на Единый госэкзамен (ЕГЭ). Об этом пишет «Комсомольская правда Воронеж».

В ведомстве организовали служебное расследование, в ходе которого опросили сотрудников пункта приема ЕГЭ и отсмотрели записи нескольких камер видеонаблюдения. «Нарушения этических норм не наблюдается», — указали в региональном Минобразования. Там отметили, что камеры не зафиксировали случаев прикосновения к ученицам, а осмотр при помощи ручного металлодетектора проводился с привлечением охранника женского пола.

Также власти обратили внимание, что общественные наблюдатели на месте и онлайн-наблюдатели не сообщили о подобных инцидентах. Апелляций на нарушение порядка экзамена не подавалось.

О скандале в одной из школ Воронежа сообщалось вечером 28 мая. Учениц заставили снимать нижнее белье перед тем, как попасть в школу на ЕГЭ из-за того, что на металлические детали реагировал металлоискатель на входе в здание. Утверждалось, что это происходило в школе № 62. Мама одной из школьниц рассказала, что выпускницы должны были сдавать ЕГЭ по русскому языку. «Девочек заставляли снимать бюстгальтеры и даже трусики. Детям приходилось срывать металлические детали одежды, приводя ее в негодность. Снимать пирсинг при нестерильных условиях. Дети с брекетами были допущены спустя час, пытались заставить снять!» — высказалась она.

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      Марина Совина
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