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15:53, 29 мая 2024Россия

Глава Минпросвещения прокомментировал инцидент с раздеванием школьниц перед ЕГЭ

Глава Минпросвещения Кравцов: школьниц в Воронеже не заставляли раздеваться

Фото: Дмитрий Астахов / Pool / ТАСС

Воронежских школьниц не заставляли раздеваться перед Единым госэкзаменом (ЕГЭ). Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов журналистам Telegram-канала Shot.

Ранее местные СМИ сообщили, что в школе №62 выпускниц заставляли снимать нижнее белье перед тем, как попасть на ЕГЭ.

По словам Кравцова, сотрудники не нарушили прав школьниц, а сообщения о неправомерных действиях при досмотре недостоверны. «Там все было сделано в соответствии с регламентом», — подчеркнул министр.

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После публикаций об инциденте в воронежской школе следователи начали проверку. В Госдуме назвали случившееся стрессом для детей. «Я бы просто отстранила этих людей от права заниматься педагогической деятельностью», — заявила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.

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      Алан Босиков
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