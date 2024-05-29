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14:14, 29 мая 2024Россия

В Госдуме порассуждали об отстранении учителей после досмотра школьниц до трусов

Депутат Госдумы Останина о досмотре школьниц до трусов: я бы отстранила учителей
Нина Останина

Нина Останина. Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что отстранила бы тех учителей, которые устроили досмотр до трусов школьниц в Воронеже перед сдачей Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Слова депутата приводит Telegram-канал Shot.

«С моей точки зрения: сам экзамен стресс для детей, а еще вот это публичное раздевание... Нельзя в наших детях видеть преступников», — сказала парламентарий.

По ее мнению, преступниками являются те, кто забыл о своем предназначении служить детям. Она привела слова классной руководительницы, которая поставила перед девочками условие: раздеться для досмотра, если те хотят сдать экзамен.

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«Я бы просто отстранила этих людей от права заниматься педагогической деятельностью. (...) Дума обяжет министерство просвещения провести проверку во всех школах Российской Федерации», — заключила она.

Инцидент произошел в Воронеже. Старшеклассниц заставили снять нижнее белье перед заходом в школу, поскольку металлические детали на изделиях реагировали на металлоискатель на входе в здание. Девушкам пришлось согласиться выполнить это требование, так как иначе их бы не пропустили в образовательное учреждение в день ЕГЭ.

В свою очередь в региональном министерстве образования сочли данное требование этичным. Там отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и опросили сотрудников учебного учреждения. «Нарушения этических норм не наблюдается», — говорится в заключении ведомства.

ЖЗЛ
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      Никита Абрамов
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