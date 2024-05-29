В Госдуме порассуждали об отстранении учителей после досмотра школьниц до трусов

Депутат Госдумы Останина о досмотре школьниц до трусов: я бы отстранила учителей

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что отстранила бы тех учителей, которые устроили досмотр до трусов школьниц в Воронеже перед сдачей Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Слова депутата приводит Telegram-канал Shot.

«С моей точки зрения: сам экзамен стресс для детей, а еще вот это публичное раздевание... Нельзя в наших детях видеть преступников», — сказала парламентарий.

По ее мнению, преступниками являются те, кто забыл о своем предназначении служить детям. Она привела слова классной руководительницы, которая поставила перед девочками условие: раздеться для досмотра, если те хотят сдать экзамен.

«Я бы просто отстранила этих людей от права заниматься педагогической деятельностью. (...) Дума обяжет министерство просвещения провести проверку во всех школах Российской Федерации», — заключила она.

Инцидент произошел в Воронеже. Старшеклассниц заставили снять нижнее белье перед заходом в школу, поскольку металлические детали на изделиях реагировали на металлоискатель на входе в здание. Девушкам пришлось согласиться выполнить это требование, так как иначе их бы не пропустили в образовательное учреждение в день ЕГЭ.

В свою очередь в региональном министерстве образования сочли данное требование этичным. Там отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и опросили сотрудников учебного учреждения. «Нарушения этических норм не наблюдается», — говорится в заключении ведомства.