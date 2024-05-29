Российских школьниц заставили снять трусы перед ЕГЭ. Власти сочли ситуацию этичной

Опубликовано видео досмотра воронежских школьниц до трусов перед ЕГЭ

В Воронеже школьниц заставили снять нижнее белье перед заходом в школу, так как металлические детали на изделиях реагировали на металлоискатель на входе в здание. Подросткам пришлось согласиться выполнить это требование, так как иначе их бы не пропустили в образовательное учреждение для сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ).

Одного из учеников вынудили снять брюки, после чего он ходил в нижнем белье. Ситуация произошла в школе №62 во вторник, 28 мая. Выпускники пришли на сдачу ЕГЭ по русскому языку.

Девочек заставляли снимать бюстгальтеры и даже трусики. Детям приходилось срывать металлические детали одежды, приводя ее в негодность. Снимать пирсинг при нестерильных условиях. Дети с брекетами были допущены спустя час, пытались заставить снять мать одной из школьниц

В сеть попала запись с камер наблюдения воронежской школы

На попавших в сеть кадрах, сделанных в той самой школе, видно, как одна из учениц несколько раз безуспешно пытается пройти через металлоискатель. Когда девочку в очередной раз отправили обратно, она ушла в сторону от входа в школу.

Ранее школьница пояснила, что ей пришлось снимать нижнее белье на улице. Ее слова подтвердила и другая выпускница. Поэтому момент раздевания не был зафиксирован на камеру. Заходили девочки в школу уже без белья — его они либо держали в руках, либо завернули в другие вещи.

Как отмечает Baza, судя по видео, сам досмотр проходил корректно и девочек никто из проверяющих не трогал.

В Минобразования Воронежской области сочли требование этичным

Чиновники министерства образования Воронежской области высказались о ситуации. В ведомстве организовали служебное расследование, опросили сотрудников пункта приема ЕГЭ и отсмотрели записи с камер видеонаблюдения.

«Нарушения этических норм не наблюдается», — говорится в заключении ведомства.

Фото: Aleksey Belkin / Globallookpress.com

Так, по словам чиновников, на записях не были замечены случаи прикосновения к девочкам. Кроме того, для осмотра учениц была привлечена женщина-охранник. «Конфликтных ситуаций в рамках входа в ППЭ не зафиксировано. Признаков тревожности, нервного возбуждения у выпускников не наблюдалось», — заключила комиссия.

Ситуацию в школе решили проверить после публикации главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. К записи она прикрепила обращение одной из школьниц, в котором было указано, что ситуация является жестким нарушением личного пространства. Кроме того, по ее словам, девочки плакали.

В другой российской школе перед ЕГЭ заметили «эксгибиционистские» туалеты

На прошлой неделе в школе Сабинского района Татарстана школьники заметили туалеты с урезанной в два раза дверью — ее высота при закрытии кабинки достигала середины туловища школьника. Родители выпускников были возмущены этим. В сети же такие кабинки прозвали «эксгибиционистскими».

Представители управления образования Татарстана назвали ситуацию в школьных уборных нормальной. По их данным, двери в кабинках заменили, поскольку петли не выдерживали вес прошлых дверей. При этом попавшие в сеть фото кабинок там назвали несоответствующими действительности, сообщив, что высота новых дверей составляет 1,4 метра от пола.

Основной этап ЕГЭ в 2024 году начался 23 мая с экзаменов по литературе, географии и химии, и закончится 21 июня. В начале июля для выпускников впервые в истории экзамена выделили дни для пересдачи одного из предметов ЕГЭ в случае, если итоговые баллы их не устроят.