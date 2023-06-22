Россиян предупредили о выселении из квартиры за долги по ЖКУ

За долги по ЖКУ могут выселить граждан, которые проживают в квартире в социальном найме

Граждане, которые проживает в квартире, находящейся в социальном найме, могут быть выселены, если в течение полугода не оплачивают жилищно-коммунальные услуги без уважительной причины. Об этом в беседе с «Москвой 24» россиян предупредил председатель Московского жилищного союза Константин Крохин.

Специалист уточнил, что за долги по ЖКУ выселяют не на улицу, а предоставляют другое жилое помещение по нормам общежития. При этом уважительной причиной для неоплаты услуг ЖКХ признаются болезнь, наличие в составе семьи инвалидов, несовершеннолетних детей и тяжелые жизненные обстоятельства.

«Допустим, человек потерял работу. Длительное время он не может ничего найти. Но при этом участвует в программах поиска работы, зарегистрировался на бирже, проходит мероприятия, связанные с поиском нового места, такие как обучение. То есть если он предпринимает шаги, чтобы получить источник дохода, то это может быть расценено как уважительная причина для неоплаты», — объяснил Крохин.

Ранее стало известно, что с лета 2023 года собственникам квартир в России будет сложнее выселить из них нарушающих правила арендаторов. Сейчас арендодатель может самостоятельно расторгнуть договор, только исходя из закрытого перечня случаев.