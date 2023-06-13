Россиянам станет сложнее выселить арендаторов из квартир

Life.ru: судебные инстанции усложнили процедуру выселения арендаторов из квартир

С лета 2023 года собственникам квартир в России станет сложнее выселить из них нарушающих правила арендаторов. О новых нормах, которые установили судебные инстанции, рассказали опрошенные Life.ru эксперты.

Ранее владельцы жилья могли в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды и потребовать немедленно освободить помещение, пригрозив полицией. Дело в том, что в квартире собственника никто не мог находиться, если правовые отношения не зарегистрированы. Теперь такие правила перестали действовать.

Сейчас арендодатель может самостоятельно расторгнуть договор только исходя из закрытого перечня случаев. Например, если докажет, что квартиранты не платили за аренду и коммунальные услуги в течение шести и более месяцев или разрушили помещение.

Кроме того, Конституционный суд России постановил, что расторгнуть краткосрочный договор найма, если он в действительности не является таковым, можно только при соблюдении определенной процедуры уведомления. Речь идет о случаях, когда договор заключили на 11 месяцев, а на самом деле проживали в квартире дольше.

«Суды стали чаще удовлетворять жалобы о необоснованном выселении и взыскивать с владельцев недвижимости ущерб. Это происходит в случае отсутствия договора, в котором нет четких формулировок о порядке расторжения. Если же наем фактически длился более 11 месяцев, и это не было зарегистрировано, то такой договор признается фиктивным, то есть недействительным. Соответственно, к хозяину недвижимости возникают вопросы соблюдения не только гражданского, но и налогового законодательства», — пояснил депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Ранее владельцы квартир описали арендатора мечты. Выяснилось, что для 33,6 процента опрошенных не важна профессия квартирантов. При этом 21 процент владельцев мечтает, чтобы жильцы были врачами или другими медицинскими работниками. За специалистов из IT-сферы выступили 16 процентов собственников. 7,9 процента назвали предпочтительной для арендаторов профессию юриста.

