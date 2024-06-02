Россиянку избили и заставили выпить жидкость для розжига

В Петербурге женщину избили и заставили выпить жидкость для розжига

В парке Петербурга 35-летнюю местную жительницу избили и заставили выпить жидкость для розжига. Об этом сообщает 78.ru.

Пострадавшая обратилась к врачам. У нее диагностировали ожог пищевода. При этом заявление в полицию женщина не писала. По данным РЕН ТВ, это сделал возлюбленный петербурженки.

Следователи начали проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение, заявили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Ранее в Санкт-Петербурге 39-летний мужчина из Архангельской области приехал в гости к бывшему мужу возлюбленной и избил его до смерти.