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19:13, 2 июня 2024Силовые структуры

Россиянку избили и заставили выпить жидкость для розжига

В Петербурге женщину избили и заставили выпить жидкость для розжига

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В парке Петербурга 35-летнюю местную жительницу избили и заставили выпить жидкость для розжига. Об этом сообщает 78.ru.

Пострадавшая обратилась к врачам. У нее диагностировали ожог пищевода. При этом заявление в полицию женщина не писала. По данным РЕН ТВ, это сделал возлюбленный петербурженки.

Следователи начали проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение, заявили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Ранее в Санкт-Петербурге 39-летний мужчина из Архангельской области приехал в гости к бывшему мужу возлюбленной и избил его до смерти.

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