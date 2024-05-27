Россиянин приехал в гости к бывшему мужу возлюбленной и избил его до смерти

В Петербурге мужчина приехал в гости к бывшему мужу возлюбленной и убил его

В Санкт-Петербурге 39-летний мужчина из Архангельской области приехал в гости к бывшему мужу возлюбленной и избил его до смерти. Об этом «Ленте.ру» сообщали в пресс-службе прокуратуры города.

Он обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Уголовное дело передано в Невский районный суд.

По данным правоохранителей, преступление произошло в ночь с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024 года в квартире дома №4, расположенного на улице Ткачей. Тогда обвиняемый приехал по приглашению к потерпевшему для разговора. Когда беседа окончилась, гость ударил хозяина квартиры не менее десяти раз.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону 32-летний рецидивист расправился с бывшей возлюбленной и ее парнем в частном доме. Злоумышленник — ранее судимый житель Чеченской Республики Адам Кураев. Преступление произошло в ночь на 24 апреля в селе Кагальник.