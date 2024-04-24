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15:36, 24 апреля 2024Силовые структуры

В российском регионе рецидивист расправился с бывшей возлюбленной и ее парнем

В Ростове-на-Дону рецидивист убил бывшую возлюбленную и ее парня в частном доме

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Ростове-на-Дону 32-летний рецидивист расправился с бывшей возлюбленной и ее парнем в частном доме. Об этом сообщает портал «161.ru» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Злоумышленник — 32-летний ранее судимый житель Чеченской Республики Адам Кураев. Сейчас он находится в розыске. Преступление произошло в ночь на 24 апреля в селе Кагальник. Тогда Кураев пробрался в дом, где спали потерпевшие. Он с ножом напал на свою бывшую девушку и перерезал ей горло, а затем напал на ее нового парня и нанес ему не менее 20 ножевых ударов. От полученных ран пострадавший не выжил. Во время нападения в доме находилась мать пострадавшего. Женщине удалось сбежать.

В отношении Кураева возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

По данным следствия, раньше Кураев встречался с 26-летней пострадавшей. Но потом девушка рассталась с ним и завела отношения с 36-летним мужчиной. По предварительным данным, рецидивист не смог простить этот поступок бывшей возлюбленной и решил расправиться с ней.

Ранее сообщалось, что в Москве бизнесмен с охотничьим ружьем несколько часов угрожал бывшей жене и держал ее в заложниках.

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      Анна Габай
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