Российский бизнесмен угрожал бывшей охотничьим ружьем и держал ее в заложниках

В Москве бизнесмен с охотничьим ружьем угрожал бывшей и держал ее в заложниках

В Москве бизнесмен с охотничьим ружьем несколько часов угрожал бывшей жене и держал ее в заложниках. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, утром мужчина пришел в квартиру к бывшей жене и дочери с черным чемоданом и чехлом с оружием. Сначала он заявил, что давно хотел расправиться с женщиной из-за ревности, а потом сообщил, что она может спасти себе жизнь. Для этого ей нужно пообещать, что она вернется к нему.

По словам женщины, она вместе с дочкой пыталась уйти из квартиры, но бывший супруг не позволил это сделать. Он достал охотничье ружье и направил его на экс-возлюбленную. В итоге заложнице пришлось пообещать, что она вернется, и только тогда мужчина успокоился и убрал оружие. После женщина написал заявление в полицию. Ранее она уже обращалась к силовикам из-за побоев со стороны экс-супруга. В 90-е бизнесмен был судим за хулиганство и вымогательство.

Ранее Мировой суд Курчатовского района Челябинска оштрафовал бойца ЧВК «Вагнер» на пять тысяч рублей за сломанную бывшей жене глазницу.

