Челябинским собакам устроят гонки на сапбордах

Центр «Академия Гав» проведет для собак гонки на сапбордах под Чебаркулем

Под Чебаркулем в Челябинской области проведут гонки с собаками на сапбордах. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

Соревнование устроят в рамках «Дог форума», пройдет с 6 по 9 июля. Организатором мероприятия выступил Центр воспитания и дрессировки собак «Академия Гав».

«Не все собаки любят воду, но, как показывает практика, даже те, кто ее не любит, обожают кататься на сапах. Первое знакомство с сапом должно быть на положительной ноте. Тогда питомец поддержит вас в этом увлечении, — прокомментировала одна из тренеров "Академии Гав". — Питомец обязательно должен находится в спасжилете, так как даже хорошие пловцы, спрыгнув с сапа, могут уйти под воду».

Собаки и их хозяева также посоперничают на суше: желающие смогут принять участие в гонке на трассе в 1,5 километра с полосой препятствий под названием «На старт. Внимание. Гав!».

Ранее в Сочи спасатели помогли собаке, которая сорвалась с 10-метрового обрыва во время прогулки. Прибывшие на место специалисты спустились к животному при помощи альпинистского снаряжения, погрузили его в транспортировочный мешок и подняли наверх.