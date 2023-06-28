Сорвавшуюся с 10-метрового обрыва собаку спасли в Сочи

В Сочи спасли собаку, сорвавшуюся с 10-метрового обрыва во время прогулки

В Сочи спасатели помогли собаке, которая сорвалась с 10-метрового обрыва во время прогулки. Об этом сообщается в Telegram-канале ГКУ «Кубань-СПАС».

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел во вторник, 27 июня. Группа людей гуляла вместе с собакой по Агурским водопадам. В какой-то момент животное сорвалось с обрыва в реку и не смогло выбраться самостоятельно.

Хозяин собаки вызвал спасателей. Прибывшие на место специалисты спустились к животному при помощи альпинистского снаряжения, погрузили его в транспортировочный мешок и подняли наверх. После этого пес был передан владельцу.

Ранее в июне сообщалось, что в башкирском городе Салават спасатели помогли испачканному в нефти лебедю. Пострадавшую птицу нашел в районе садовых товариществ на севере города рыбак.