Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
11:06, 29 июня 2023Моя страна

Сорвавшуюся с 10-метрового обрыва собаку спасли в Сочи

В Сочи спасли собаку, сорвавшуюся с 10-метрового обрыва во время прогулки

Фото: Telegram-канал «Кубань-СПАС»

В Сочи спасатели помогли собаке, которая сорвалась с 10-метрового обрыва во время прогулки. Об этом сообщается в Telegram-канале ГКУ «Кубань-СПАС».

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел во вторник, 27 июня. Группа людей гуляла вместе с собакой по Агурским водопадам. В какой-то момент животное сорвалось с обрыва в реку и не смогло выбраться самостоятельно.

Хозяин собаки вызвал спасателей. Прибывшие на место специалисты спустились к животному при помощи альпинистского снаряжения, погрузили его в транспортировочный мешок и подняли наверх. После этого пес был передан владельцу.

Ранее в июне сообщалось, что в башкирском городе Салават спасатели помогли испачканному в нефти лебедю. Пострадавшую птицу нашел в районе садовых товариществ на севере города рыбак.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Отца найденного мертвым в гараже в Екатеринбурге мальчика решили вернуть с СВО
    Москвичам предрекли тропическую погоду
    Работников московской сауны осудили за избиение клиента до смерти
    Россиян предупредили о блокировке счетов в банках из-за комментариев к переводам
    Во Вселенной впервые обнаружили гравитационно-волновой фон
    ФСБ задержала зампреда правительства КЧР за многомиллионные хищения на закупках
    Тиктокерша показала способ избавиться от комаров с помощью свечи
    На севере Франции протестующие подожгли мэрию
    Порнозвезда рассказала о съемках в самой безумной сцене
    Россиянин соврал о дне рождения ради экономии на авиабилете и пошел под суд
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.