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15:04, 28 июня 2023Моя страна

В Башкирии спасли испачканного в нефти лебедя

В городе Салават, Башкирия, спасатели оказали помощь испачканному в нефти лебедю

Фото: МЧС Башкирии

В башкирском городе Салават спасатели помогли испачканному в нефти лебедю. Об этом изданию KP.RU рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

В понедельник, 26 июня, на севере города в районе садовых товариществ рыбак нашел пострадавшую птицу. Мужчина вызвал спасателей, поскольку без посторонней помощи она могла погибнуть.

Спасательная бригада во главе с руководством аварийно-спасательного отряда прибыла на место, параллельно связавшись с Ириной — женщиной, которая за свою жизнь выходила не одну раненую птицу. В результате они отмыли лебедя, а также оказали ему первую помощь.

«Благодаря оперативности и быстрым правильным действиям у лебедя теперь есть все шансы полностью восстановиться. Тем более что у него уже появился и дом, где ему точно рады, — это дом Ирины», — прокомментировали в МЧС.

Ранее в июне в Хабаровске волонтеры спасли от жестокого хозяина собаку, вопли которой, по словам соседей, слышал весь двор. В один из дней мужчина покинул квартиру и ушел в неизвестном направлении вместе с псом, а волонтеры устроили дежурство возле дома. Когда он вернулся несколько часов спустя, у него забрали собаку.

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    Карина Черных
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