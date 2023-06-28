В Башкирии спасли испачканного в нефти лебедя

В городе Салават, Башкирия, спасатели оказали помощь испачканному в нефти лебедю

В башкирском городе Салават спасатели помогли испачканному в нефти лебедю. Об этом изданию KP.RU рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

В понедельник, 26 июня, на севере города в районе садовых товариществ рыбак нашел пострадавшую птицу. Мужчина вызвал спасателей, поскольку без посторонней помощи она могла погибнуть.

Спасательная бригада во главе с руководством аварийно-спасательного отряда прибыла на место, параллельно связавшись с Ириной — женщиной, которая за свою жизнь выходила не одну раненую птицу. В результате они отмыли лебедя, а также оказали ему первую помощь.

«Благодаря оперативности и быстрым правильным действиям у лебедя теперь есть все шансы полностью восстановиться. Тем более что у него уже появился и дом, где ему точно рады, — это дом Ирины», — прокомментировали в МЧС.

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