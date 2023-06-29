Песков ответил на вопрос о доверии Путина Суровикину

Песков о доверии Путина к Суровикину: Путин в первую очередь работает с Генштабом

Президент России Владимир Путин в первую очередь работает с руководителями Минобороны и Генштаба. Так на вопрос, доверяет ли глава государства генералу армии Сергею Суровикину, ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Агентство уточнило, что вопрос был задан в контексте различных публикаций, в которых говорилось о вероятной отставке Суровикина с поста заместителя командующего объединенной группировкой российских войск.

«Он (Путин — прим. "Ленты.ру") — верховный главнокомандующий, и он работает с министром обороны, с начальником Генштаба. Что касается структурных подразделений внутри министерства, то это я вас прошу обращаться к министерству», — пояснил пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос о доверии главы государства к генералу.

Ранее Кремль опроверг данные об осведомленности Суровикина о подготовке мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. «Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций, пересудов и так далее. Я думаю, что это один из таких примеров», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.