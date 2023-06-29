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11:20, 29 июня 2023Силовые структуры

В ЛНР нашли тайник с боеприпасами и 1,6 тысячи патронов

В лесу ЛНР полицейские нашли тайник с 1,6 тысячи патронов и боеприпасами

Кадр: группа МВД ЛНР во «ВКонтакте»

В поселке городского типа Вороново Луганской народной республики (ЛНР) сотрудники полиции нашли тайник с боеприпасами и 1,6 тысячи патронов различного калибра. Об этом в четверг, 29 июня, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

Тайник обнаружили во время обследования лесного массива. В нем были спрятаны 320 патронов калибра 12,7 мм, более 1000 патронов калибра 5,45 мм, 240 патронов калибра 7,62 мм, а также 10 цинков со снарядами, 2 цинка с осколочно-фугасными снарядами, 3 гранаты, 6 взрывателей к противотанковым минам и 2 пороховых заряда.

Ранее сообщалось, что в Бердянске полиция и Росгвардия нашли схрон с гранатами и патронами в заброшенном доме.

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    Илона Палей
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