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16:01, 29 июня 2023Среда обитания

Названо время восстановления движения аэроэкспрессов в Домодедово

Движение аэроэкспрессов в аэропорт Домодедово и обратно восстановят в 16 часов

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Движение аэроэкспрессов в аэропорт «Домодедово» будет восстановлено в 16 часов. Время назвали в компании, сообщают РИА Новости.

«Движение поездов "Аэроэкспресс" в аэропорт Домодедово и обратно с 16:00 будет возобновлено», — было указано в сообщении.

Движение по станции метро Бирюлево в Москве было приостановлено из-за аварии, в результате которой шесть грузовых вагонов с цементом сошли с рельсов на станции, три из них опрокинулись. Тогда ожидались задержки пассажирских и пригородных поездов Павелецкого направления и аэроэкспрессов в аэропорт Домодедово.

Инцидент произошел в 13:07, авария не задела никого из людей. Угрозы для экологии произошедшее тоже не представляет, пояснили в РЖД.

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    Нина Ташевская
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