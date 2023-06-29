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06:34, 29 июня 2023Мир

В Китае заявили о заставшем Японию врасплох шаге России

Аналитик Чэн: переименование 3 сентября в России застало врасплох власти Японии

Фото: Wikimedia

Бывший директор Информационного института Шанхайской академии международных исследований Чэн Хунбинь заявил, что Россия застала Токио врасплох, переименовав 3 сентября в День Победы над милитаристской Японией. Своим мнением он поделился на портале Guancha.

По словам китайского эксперта, правительство Японии уже давно отказалось от надежд на улучшение отношений с Россией, но контрмеры Москвы «все же превзошли все ожидания Токио и застали его врасплох».

Автор обратил внимание, что данный шаг указывает на то, что Москва не питает иллюзий по поводу улучшения и развития двусторонних отношений в долгосрочной перспективе.

Переименованием памятной даты Россия ударила по «чувствительной точке» японцев и заставила их ответить за антироссийские санкции.

Ранее Госдума объявила 3 сентября Днем Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. В пояснительной записке уточняется, что законопроект является ответом на недружественную компанию Японии против России.

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    Марина Совина
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