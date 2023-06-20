Госдума установила 3 сентября Днем Победы над милитаристской Японией

Госдума объявила 3 сентября Днем Победы над милитаристской Японией

Государственная дума России приняла законопроект о переименовании Дня окончания Второй мировой войны. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

«Законом предлагается уточнить наименование дня воинской славы России "3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)" изменив на "3 сентября — День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)"», — сказано в сообщении.

Соответствующие изменения вносятся в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России».