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В России предложили создать День Победы над милитаристской Японией

В Госдуму внесли законопроект о создании Дня Победы над милитаристской Японией 3 сентября

Фото: Семен Раскин / РИА Новости

В России предложили переименовать День воинской славы, который отмечается 3 сентября, в День Победы над милитаристской Японией. Соответствующий законопроект появился в думской базе документов.

«Формулировка о победе над милитаристской Японией должна быть закреплена на уровне федерального закона, что отражает принцип исторической справедливости», — говорится в пояснительной записке к документу.

По мнению авторов законопроекта, следует именно указать в наименовании праздника именно политический режим, действовавший в Японии в 1945 году, так ка кего свержение было важным для установления мира.

Также авторы напомнили, что во время Второй мировой войны Япония проявляла агрессивный характер и ставила перед собой цель — достичь мирового господства. Одно из задач страны было уничтожение СССР.

2 сентября 1945 года Япония подписала капитуляцию, что ознаменовало конец Второй мировой войны. В этот же день Президиум Верховного Совета СССР подписал указ об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией, однако в 1947 году в указ были внесены изменения, который сделали этот день рабочим.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения Москвы и Токио сейчас находятся на минимально возможном уровне. Он добавил, что Япония сейчас занимает враждебную позицию в отношении России.

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Никита Абрамов
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