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В Кремле заявили о фактически свернутых отношениях с Японией

Пресс-секретарь Кремля Песков заявил о фактически свернутых отношениях с Японией

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Отношения России с Японией сейчас находятся на минимально возможном уровне, фактически все контакты в настоящее время свернуты. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает в четверг, 23 июня, РИА Новости.

Он добавил, что Токио сейчас занимает враждебную позицию в отношении России, однако, по его словам, среди оголтелого мейнстрима встречаются попытки трезво смотреть на происходящее.

Игорь Дмитров
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