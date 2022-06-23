В Кремле заявили о фактически свернутых отношениях с Японией

Пресс-секретарь Кремля Песков заявил о фактически свернутых отношениях с Японией

Отношения России с Японией сейчас находятся на минимально возможном уровне, фактически все контакты в настоящее время свернуты. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает в четверг, 23 июня, РИА Новости.

Он добавил, что Токио сейчас занимает враждебную позицию в отношении России, однако, по его словам, среди оголтелого мейнстрима встречаются попытки трезво смотреть на происходящее.