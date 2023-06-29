Россиян попросили закрывать входные двери на все замки

Эксперт Васильев: для безопасности входную дверь нужно закрывать на все замки

Входную дверь в квартиру или дом нужно закрывать на все замки, чтобы обезопасить себя и продлить срок службы устройства. Об этом россиян попросил строительный эксперт Федор Васильев, его слова передает NEWS.ru.

По словам эксперта, злоумышленникам будет сложнее вскрыть два или три надежных замка. При этом также стоит оснастить дверь бронепластинами, прикрывающими замки.

«И второй момент: если долго не пользоваться одним из замков, то механизм потихоньку засорится, начнет заедать. Чтобы ключ не клинило, лучше пользоваться всеми замками», — объяснил Васильев.

Ранее Васильев также посоветовал обратить внимание на класс взломостойкости замка. Один должен быть максимального, четвертого класса, а второй — минимум второго. Как правило, злоумышленники не трогают двери, на которых стоит надежный фирменный замок с накладками.