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14:22, 29 июня 2023Россия

В Госдуме назвали три толкнувших Пригожина на мятеж фактора

Депутат Картаполов: на мятеж Пригожина толкнули деньги, амбиции и возбужденное состояние

Фото: Press service of «Concord» / Reuters

Главу частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина на мятеж толкнули три фактора: деньги, амбиции и возбужденное состояние. Эти причины бунта назвал депутат Госдумы Андрей Картаполов, его слова приводит «Интерфакс».

По мнению Картаполова, именно сочетание трех этих факторов вылилось в «попытку государственной измены и обман своих боевых товарищей».

Амбиции Пригожина парламентарий назвал «глупыми и непомерными».

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ударах по его подразделениям. В Минобороны эту информацию назвали ложной. Однако поддержавшие Пригожина подразделения ЧВК направились в Ростов-на-Дону и в сторону Москвы, а ФСБ возбудила в отношении бизнесмена дело об организации вооруженного мятежа.

Позднее с Пригожиным поговорил президент Белоруссии Александр Лукашенко, предложив «Вагнеру» убежище в республике. Основатель ЧВК согласился остановить движение колонн на российской территории. Дело в отношении Пригожина было прекращено.

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    Марк Леонов
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