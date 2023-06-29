На Украине улицу назвали в честь полка имени Калиновского

В Житомире улицу Белорусскую переименовали в честь полка имени Кастуся Калиновского

В Житомире появилась улица, названная в честь Полка имени Кастуся Калиновского. Такое решение принял местный городской совет.

Отмечается, что переименованию в честь воюющего в составе Вооруженных сил Украины полка подверглась улица, называвшаяся ранее Белорусской. Во время приуроченного к нему мероприятия мэр Житомира Сергей Сухомлин также вручил флаг города бойцам подразделения.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что белорусские наемники из полка имени Калиновского готовы вернуться на родину и жить при его диктатуре. При этом он подчеркнул, что сделать им этого не дают заградотряды.