Эксперт Марочко: ВСУ наращивают число техники и ударных групп на донецком направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наращивают численность бронетехники и личного состава ударных групп на донецком направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подполковника Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрея Марочко.

По его словам, в районе Артемовска и Соледара украинские войска усиливают действий наступательного характера.

Военный эксперт отметил, что помимо увеличения интенсивности артиллерийских обстрелов позиций Вооруженных сил (ВС) России, увеличивается и численность бронетехники и личного состава ударных групп ВСУ.

Ранее южная группировка российских войск отразила пять атак ВСУ на донецком направлении. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что атаки противника были отражены в районе Артемовска, а также в районах сел Первомайское, Петровское и Веселое в Донецкой народной республике (ДНР).