Украина подала иск против Ирана в суд ООН из-за сбитого пассажирского самолета

Украина, а также Канада, Швеция и Великобритания подали иск в Международный суд ООН против Ирана из-за пассажирского самолета, сбитого в 2020 году под Тегераном. Соответствующее заявление появилось на сайте Министерства иностранных дел Украины.

«Мы, члены Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752, представляющие Канаду, Швецию, Украину и Соединенное Королевство, отмечаем, что между Ираном и Координационной группой не было достигнуто согласия по организации арбитража в соответствии со статьей 14 Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что координационная группа намерена как можно скорее передать дело в Международный суд ООН.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. По версии Ирана, вина за катастрофу лежит на операторе системы ПВО — самолет был идентифицирован как вражеская цель, по нему выпустили две ракеты.

Киев обвиняет Тегеран в попытке скрыть истинные причины крушения лайнера. Предоставленный иранской стороной отчет, утверждают в МИД Украины, «не раскрывает первопричины трагедии и цепочку действий, которые к ней привели».