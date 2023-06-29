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19:16, 29 июня 2023Бывший СССР

На Украине назвали объем полученной денежной помощи

На Украине сообщили, что получили почти €170 млрд международной помощи после начала СВО

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Украина после начала специальной военной операции (СВО) получила почти 170 миллиардов евро международной помощи. Об этом сообщает Министерство реинтеграции республики в своем Telegram-канале.

«Половину из выделенных средств составляет финансовая помощь, еще около 40 процентов — военная помощь, остальные — гуманитарная поддержка», — говорится в сообщении.

Донорами Украины министерство называет 40 стран, а также европейские институты, Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк. Наибольшую военную поддержку страна получила от США, Евросоюз (ЕС) стал лидером по финансовой помощи.

Ранее страны ЕС решили увеличить Европейский фонд мира для финансирования военной помощи Украине на 3,5 миллиарда евро. Таким образом, фонд будет увеличен почти на 50 процентов.

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    Алевтина Запольская
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