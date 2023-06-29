Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
21:00, 29 июня 2023Среда обитания

Дачникам предложили бороться с колорадским жуком с помощью уксуса

«БелНовости»: бороться с колорадским жуком можно с помощью уксуса

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Владельцам дачных участков предложили бороться с колорадским жуком с помощью уксуса. Соответствующий материал со ссылкой на экспертов публикует издание «БелНовости».

Эксперты отметили, что жуки могут причинить значительный вред посадкам картофеля, томатов и баклажанов, при этом прогнать их бывает нелегко. Для того чтобы избавиться от вредителей, они рекомендовали использовать вместо магазинных препаратов на основе химических элементов средства с более безопасными компонентами — например, раствор с сухой горчицей и уксусом. Для его приготовления они посоветовали развести сухую горчицу в десятилитровом ведре с водой до полного растворения, а затем влить туда 100 миллилитров девятипроцентного уксуса. После этого средство необходимо распылить на грядки.

Ранее для борьбы с муравьями на дачном участке специалисты предложили использовать лист бумаги, пропитанный средством против насекомых.

Что думаешь? Оцени!
    Полина Кислицына
    Обсудить
    Последние новости

    В Ираке взяли штурмом посольство Швеции

    Россиянина осудят за распространение интимных фото бывшей

    В Госдепе опровергли намерение США отправить войска на Украину

    Дачникам предложили бороться с колорадским жуком с помощью уксуса

    Москвичей пригласили на парад ретротранспорта

    Инженер раскрыла подробности «спасения» выходов трех станций метро

    В России начался дефицит курьеров и менеджеров по продажам

    Женщина споткнулась о чемодан и лишилась ноги

    Названы способы сохранить качество вещей во время стирки

    Врач рассказал о способах справиться с болями в спине и суставах на даче

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости