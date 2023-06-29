Дачникам предложили бороться с колорадским жуком с помощью уксуса

«БелНовости»: бороться с колорадским жуком можно с помощью уксуса

Владельцам дачных участков предложили бороться с колорадским жуком с помощью уксуса. Соответствующий материал со ссылкой на экспертов публикует издание «БелНовости».

Эксперты отметили, что жуки могут причинить значительный вред посадкам картофеля, томатов и баклажанов, при этом прогнать их бывает нелегко. Для того чтобы избавиться от вредителей, они рекомендовали использовать вместо магазинных препаратов на основе химических элементов средства с более безопасными компонентами — например, раствор с сухой горчицей и уксусом. Для его приготовления они посоветовали развести сухую горчицу в десятилитровом ведре с водой до полного растворения, а затем влить туда 100 миллилитров девятипроцентного уксуса. После этого средство необходимо распылить на грядки.

Ранее для борьбы с муравьями на дачном участке специалисты предложили использовать лист бумаги, пропитанный средством против насекомых.