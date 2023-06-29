Доктор Мясников показал россиянам «волшебное упражнение»

Врач Александр Мясников посоветовал россиянам делать упражнения с гимнастическим роликом

Врач и телеведущий Александр Мясников поделился видео, в котором показал, как выполняет «волшебное упражнение» с гимнастическим роликом. Ролик опубликован в Telegram-канале доктора.

«Волшебное упражнение — ролик! Адски тяжело, но возможно», — подписал Мясников видео.

В посте доктор перечислил несколько упражнений, которые можно делать с роликом. В первую очередь он рекомендовал россиянам стараться немного прокатать ролик, опираясь на него и стоя на коленях. Из этой же позы нужно лечь на пол в точке максимального растяжения, описал он второе упражнение. В-третьих, он посоветовал повторять начало второго упражнения, но не ложиться на пол, а оставаться в планке. Кроме того, он порекомендовал выполнять второе и третье упражнения начиная не с позы на коленях, а «с прямых ног».

«Мне тут написали: "Доктор, я никогда не думала, что смогу сделать это не с колен, а в положении с прямых ног!" И это уже не первое такое сообщение. Значит, все-таки людей мотивирую», — заключил доктор.

Ранее Мясников предупредил россиян о двух опасных для жизни состояниях, заметить которые человек может не сразу. К ним он отнес микроинсульт и инфаркт миокарда.