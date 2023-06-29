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16:45, 29 июня 2023Экономика

Курс доллара вырос до максимума за 15 месяцев

Курс доллара на Мосбирже вырос до 87,54 рубля впервые с марта 2022 года

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В ходе торгов на Мосбирже в четверг, 29 июня, курс доллара поднимался до 87,54 рубля впервые с марта 2022 года, то есть достиг максимума за 15 месяцев, свидетельствуют данные площадки.

Евро достигал 95,58 рубля впервые с начала апреля 2023 года, хотя в этом случае речь шла о небольшом объеме сделок, а ранее на таких уровнях валюта также торговалась только в марте 2022 года. Юань удерживается выше 12 рублей в связи ослаблением китайской валюты к доллару и евро.

Курс рубля снижается после завершения налогового периода, в рамках которого экспортеры активнее продают валюту. Дополнительным фактором, увеличивающим спрос на доллары, евро и юани, может быть события минувших выходных, которые нервировали инвесторов.

Курс доллара от TradingView
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    Платон Щукин
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