В ЦБ предупредили об угрозе сохранения текущего курса рубля

Зампред ЦБ: сохранение текущего курса рубля оказывает значимый проинфляционный эффект

При сохранении текущего курса рубля, который значительно ослабел с начала года, в стране может начать разгоняться инфляция, предупредил зампред Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин. Его цитирует РИА Новости.

Заботкин уточнил, что сейчас номинальный обменный курс рубля ниже уровня января 2022 года. Он отметил, что во втором полугодии прошлого года крепкий рубль поспособствовал быстрому замедлению инфляции. В то же время такой курс, как сейчас, «будет носить значимый проинфляционный вклад» в течение текущего года.

Курс рубля является одним из главных факторов, на которые ориентируется регулятор, принимая решения по денежно-кредитной политике. Заботкин добавил, что в связи с существующими угрозами ЦБ рассматривает вариант первого с сентября повышения ключевой ставки на следующем заседании. Сейчас показатель находится на уровне 7,5 процента годовых.

Банк России говорит о рисках для экономики при слабом рубле уже не первый раз. В середине июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что обычно снижение курса нацвалюты разгоняет инфляцию в следующие месяцы, но из-за структурной перестройки российской экономики давление на цены может быть более долгим.

Курсы доллара и евро по отношению к рублю неуклонно растут с октября 2022 года. Сейчас валюты торгуются на рекордных с апреля прошлого года значениях. В ходе торгов 28 июня на максимуме доллар достигал отметки в 85,49 рубля, а евро — 93,7 рубля.