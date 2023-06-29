На Украине потребовали уважения в разговорах о стандартах НАТО

Подоляк: Украина требует уважения от участников НАТО в разговорах о стандартах альянса

Киев требует уважения от участников НАТО в разговорах о «высоких стандартах» альянса. Об этом написал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.

Подоляк подчеркнул, что на сегодня украинская армия является единственной в Европе с реальным опытом участия в военных конфликтах, а также «носителем уникальной экспертизы» ведения боевых действий с Россией.

«Эти факты требуют по меньшей мере уважения в разговоре о собственных "высоких стандартах" членства в альянсе», — заявил он.

Ранее Верховная Рада призвала НАТО взять на себя обязательства по предоставлению Украине места в альянсе. Кроме того, депутаты попросили признать «нецелесообразность прохождения Украиной этапа Плана действий по членству в НАТО».