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16:18, 29 июня 2023Мир

В Европарламенте заявили о возможности скорой заморозки конфликта на Украине

Ващиковский: конфликт на Украине заморозят через 3-4 месяца при отсутствии успехов ВСУ

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Если в течение трех-четырех месяцев Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут продемонстрировать серьезные успехи на фронте, то европейские страны будут настаивать на заморозке конфликта и начале переговоров с Россией. Об этом заявил депутат Европарламента Витольд Ян Ващиковский, пишет РИА Новости.

«Европа начнет подталкивать вас к замораживанию конфликта и старту переговоров с Россией, как это было в 2015 году», — прокомментировал политик.

Ващиковский отметил, что в Евросоюзе есть много стран, которых больше интересует сотрудничество с Россией, чем с Украиной.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет заморозки конфликта, поскольку в результате будут значительно сокращены поставки вооружений.

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    Варвара Кошечкина
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