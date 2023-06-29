В Европарламенте заявили о возможности скорой заморозки конфликта на Украине

Ващиковский: конфликт на Украине заморозят через 3-4 месяца при отсутствии успехов ВСУ

Если в течение трех-четырех месяцев Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут продемонстрировать серьезные успехи на фронте, то европейские страны будут настаивать на заморозке конфликта и начале переговоров с Россией. Об этом заявил депутат Европарламента Витольд Ян Ващиковский, пишет РИА Новости.

«Европа начнет подталкивать вас к замораживанию конфликта и старту переговоров с Россией, как это было в 2015 году», — прокомментировал политик.

Ващиковский отметил, что в Евросоюзе есть много стран, которых больше интересует сотрудничество с Россией, чем с Украиной.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет заморозки конфликта, поскольку в результате будут значительно сокращены поставки вооружений.