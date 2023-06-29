Нежелание Зеленского заморозить конфликт на Украине объяснили

Военный политолог Перенджиев: открытый конфликт на Украине выгоден Западу

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет заморозки конфликта, поскольку это приведет если не к остановке, то к значительному сокращению поставок вооружений. В сохранении интенсивности поставок заинтересованы также и страны Запада. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» выразил военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«Запад получает большие доходы от украинского конфликта. Их же получают Зеленский и его команда. Заморозка конфликта — это непоступление денег, вооружений, которые можно продать, различной техники. Фактически, заморозка будет означать остановку финансирования государства, а иначе Украина сейчас обеспечить себя не в состоянии», — объяснил политолог.

Кроме того, по мнению Перенджиева, сам факт нахождения страны в состоянии открытого конфликта дает Зеленскому дополнительные аргументы для просьб о помощи и поддержки Украины на международной арене.

«Кроме того, конфликт дает Западу возможность попытаться перетянуть дружественные нам страны и сделать их недружественными. Тех же членов БРИКС», — добавил политолог.

Ранее Зеленский заявил, что Киев никогда не согласится на какую-либо форму заморозки конфликта. В этом контексте он напомнил о предложенной им ранее «формуле мира». По мнению Зеленского, она является универсальной и может помочь странам, которые столкнулись с военной агрессией.